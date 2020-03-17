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Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri hijyen konusunda ipleri sıkı tutuyor

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hijyen konusunda ipleri sıkı tutuyor. Ekipler bakteri barındırması olası olan atıkları aldıktan sonra bölgeye kireç dökerek hijyen sağlıyor
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bakteri barındırması olasılığı olan atıklar alınır alınmaz bölgeye kireç dökerek hijyen sağlıyor.

VATANDAŞLAR YAPILAN UYGULAMADAN MEMNUN

İlçemizde bazı bölgelerde uygulanan saatli çöp uygulamasının yanı sıra belirli bölgelere atılan evsel atıklar ve soba külleri çevresel kirliliğin yanı sıra hijyen açısından da risk taşımakta. Gölcük Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler bu konuda ipleri sıkı tutarak alınan atıklardan sonra bölgeye kireç dökerek hijyen sağlıyorlar. Vatandaşlarda yapılan bu uygulamadan son derece memnu olduklarını ifade ederek, “Malumunuz kış ayları bitti ve ilkbahar aylarındayız ama hala bazı evlerde soba yanıyor ve ister istemez külleri her ne kadar önlem alınarak atılsa da etrafa yayılabiliyor. Tabi birde ağaçların budama dönemi ve kesilen dallarda atılıyor. Bu dönemlerde hijyen en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ve Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerini bu titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz” dediler.

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