Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:00 TSİ- Gündem G: Bugün 16:03 TSİ

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteledi

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.
mask

Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Norveç Futbol Federasyonu da resmi Twitter hesabı üzerinden turnuvanın bir sene ertelendiğini açıkladı.

SAKATLAR CAN SIKMIŞTI

Ay-yıldızlı ekibi EURO 2020'ye katılma hakkı kazandıran kadroda yer alan Lille'den Yusuf Yazıcı, Juventus'tan Merih Demiral, Crystal Palace'tan Cenk Tosun ve Schalke 04'ten Ozan Kabak ve son olarak Werder Bremen forması giyen Ömer Toprak'tan gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı.

LİGLER İÇİN TARİH VERİLDİ

UEFA, ayrıca toplantıda liglerin geleceği hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre UEFA, Avrupa'daki liglerin en geç Temmuz sonuna kadar bitmesini talep etti.

Bugün 16:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri hijyen konusunda ipleri sıkı tutuyor mask
Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri hijyen konusunda ipleri sıkı tutuyor
Gebze Belediyesi Huzur Evini dezenfekte etti mask
Gebze Belediyesi Huzur Evini dezenfekte etti
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeline corana virüs eğitimi verildi mask
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeline corana virüs eğitimi verildi
Marka Tech’ten şehit ve gazi ve yakınlarına jest mask
Marka Tech’ten şehit ve gazi ve yakınlarına jest
KOTO’dan ‘Koronavirüsle iktisadi mücadele’de önemli tedbir ve talepler mask
KOTO’dan ‘Koronavirüsle iktisadi mücadele’de önemli tedbir ve talepler
Karamürsel meyve mirasına sahip çıkıyor mask
Karamürsel meyve mirasına sahip çıkıyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL