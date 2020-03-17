48 ayrı takımla başlayan yarışmada zaman zaman heyecanlı anlar da yaşandı. 4’er kişilik takımların yarıştığı yarışmada, yasal ve sendikal haklar, İş Sağlığı ve Güvenliği, üretimle ilgili teknik ve genel kültür sorularına yer verildi. Yarışmada yönetim de katılımcı isimleri yalnız bırakmazken , karşılıklı anlayış ve centilmenlik içerisinde süren yarışmada ANKA takımı birinci oldu. İkinciliği Kurşun takımının elde ettiği Kanca Bilgi Yarışması’nda Yazı takımı 3’üncü, Bulut takımı da 4. Oldu. Dereceye giren takımların kupalarını Kanca El Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrı zamanda TAYSAD yönetim kurulu başkanı Alper Kanca verdi.
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Kanca’dan bilgi yarışması!
TOSB’da üretimlerini sürdüren Kanca El Aletleri’nde şirket içi personelin katıldığı bilgi yarışması düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz