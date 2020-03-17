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WBF-Türkiye UTT 10. Kocaeli Organizasyonu’na Kocaeli’den katılanlar

WBF-Türkiye Organizasyonunun ana faaliyet bölgelerinden Kocaeli`de yılda bir defa düzenlenen ve çeşitli illerden gelen ustaların doyumsuz mücadelesine sahne olan bölge tavla şampiyonalarının 2020 yılı faaliyeti, WBF-Türkiye X. Kocaeli Tavla Şampiyonası sona erdi.
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Bu yıl itibarı ile özellikle ödüllendirmelerde yapılan revizyonlarla zenginleştirilen ve yine birbirinden heyecanlı 10 etaptan oluşan WBF-Türkiye 2020 Ulusal Tavla Turu`nun ikinci etabı olup WBF-Türkiye 2020 Kocaeli Bölge Şampiyonluğu unvanının da sahibini bulduğu şampiyona, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde, denize sıfır konumu, lüks iç dekorasyonu ve üst düzey lezzetleri ile Kocaeli`nin ilk 5 yıldızlı oteli olup, birinci sınıf hizmet anlayışıyla bir kez daha tavlaseverleri ağırlayarak, Emex Otel`de gerçekleştirildi.

Turnuvaya Kocaeli damgasını vurdu

Geleneksel aktivite ilk 4 derece Kocaeli’den oluştu.(Şampiyon Yasin Özergil, 2. Güral Bulut, 3.Tolga Özkale, 4.Ercan Karademir).  1 Puan aktivitesi (Şampiyon Suat Karadağ, İkinci Tunç Sökmener).Kocaeli’den katılan Kemal Met ilk kez katıldığı turnuvada Mini Jack Pot TİT(Tavla için Tavla) Organizasyonunda oyunlardan birini alarak, Tavla için Tavla organizasyonunda kazanan isim oldu. Hakan Özkale anısına düzenlenen Danışman çiftler aktivitesinde Kocaeli Bölgesinden Tolga Özkale ve Ahmet Ayan birinci, Güral Bulut ve Mustafa Şen ikinci oldu Ana Aktivite’de birinciliği İzmir bölgesinden Ümit Bata kazandı. İkinciliği Antalya bölgesinden Mehmet Millioğlu, Üçüncülüğü Ankara Bölgesinden Berkan Kalender, Dördüncülüğü Bursa Bölgesinden Mustafa Dikgöz kazandı.

Havuz aktivitesinde birinci Gülderen Gücavlı (İstanbul), 2. Gökhan Çelik (Kocaeli).

Bugün 16:05 TSİ - Spor

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