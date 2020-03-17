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Turgut Müstecaplıoğlu anıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği eski başkanlarından emekli deniz astsubayı Turgut Müstecaplıoğlu mezarı başında anıldı.
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Uzun süre TEMA Başkanlığı görevini yürüten Turgut Müstecaplıoğlu ÖNCEKİ GÜN Değirmendere de bulunan kabri başında anıldı. Anmaya TEMAD Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu üyleri  Müstecaplıoğlu'nun ailesi katıldı.

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