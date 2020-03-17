Uzun süre TEMA Başkanlığı görevini yürüten Turgut Müstecaplıoğlu ÖNCEKİ GÜN Değirmendere de bulunan kabri başında anıldı. Anmaya TEMAD Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu üyleri Müstecaplıoğlu'nun ailesi katıldı.
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Turgut Müstecaplıoğlu anıldı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği eski başkanlarından emekli deniz astsubayı Turgut Müstecaplıoğlu mezarı başında anıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz