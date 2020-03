Berberler, koronaya karşı önlemlerini açıkladı

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oda Başkanı Bozkurt, öncelikle odaya gelen soruları yanıtladı. Bozkurt, “Öncelikle odamıza gelen soruları cevaplayarak başlamak istiyorum; Soru 1- İş yerlerimizi kapatacak mıyız? Cevap: İlgili Bakanlıklardan Kapatmaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz aşağıda açıkladığımız önlemleri alarak faaliyetimize devam edeceğiz. İlgili Bakanlıklardan herhangi bir açıklama geldiğinde esnaflarımızla paylaşacağız. Bireysel olarak kapatmak isteyenler kapatabilir” dedi.

“AZ SAYIDA VAKAYA RASTLANMIŞTIR”

Devamında Bozkurt, “Soru 2 – Esnaflarımızdan gelen püskürtme ilaçlama ne kadar faydalı? Cevap: Püskürtme İlaçlamanın etkisinin, kullanılan ürüne göre değiştiği ve çok uzun vadeli olmadığı, asıl hijyeni sağlamanın; temas edilen yerlerin dezenfektan ya da sulandırılmış çamaşır Suyuyla silinerek temizlemenin daha etkili olduğu görüştüğümüz yetkililer tarafından Odamıza bildirilmiştir. Hepimizin malumu Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde ülkemizde birçok ülkeye nazaran şu ana kadar az sayıda vakaya rastlanmıştır” dedi.

“ABARTMAMIZA GEREK YOKTUR”

Oda olarak bazı tedbirleri esnafa ve halka duyurmak istediklerini belirten Bozkurt, “Bilindiği üzere berberler meslek gereği müşteri ile yakın temas halinde olduğundan hem esnaflarımız için hem de müşterilerimiz için bu salgın risk oluşturmaktadır. Açıklamamızın gereği ve önemini anlatmak adına bu konuda odamıza hem müşterilerimizden hem de esnaflarımızdan yoğun talep geldiğinden bu açıklamayı ve tedbirleri paylaşmak istedik. Sektörümüzle ilgili açıklayacağımız bu önlemler ve alınacak tedbirleri harfiyen uyguladığımızda bu virüsten korkmamıza ve abartmamıza gerek yoktur” şeklinde konuştu.

VİRÜSLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

1-Müşterilere uygulanan işlemler esnasında; her iki tarafın sağlığı açısından, koruma maksatlı Maske takılmalı ve ellere eldiven giyilmelidir.

2- El hijyenine önem verilmelidir. İşlem öncesi ve sonrası eller, tırnak araları ve ellerin üzeri sabun ve suyla iyice yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

3-Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

4-Salonlar İyi havalandırılmalı, yer zemini, mutfak, tuvalet, kapılar, camlar v.b. yerler güçlü dezenfektanlarla temizlenmelidir.

5-Salonda akar şekilde şebeke suyu , tuvaletlerde el yıkama lavabosu,sıvısabun,tuvalet kağıdı ve kağıt havlu v.b. temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

6-Kesilen saç atıkları ve diğer çöpler için ağzı kapalı çöp torbaları bulundurulmalı ve dükkan kapanışlarında çöpler dışarıya ağzı kapalı bir şekilde bırakılmalıdır.

7- Her müşteri için ; tek kullanımlık havlu ,peçete ve örtü kullanılmalıdır.

8-Saç kesiminde kullanılan makas , tarak ve fırçalar her kullanım sonrasında(bir kişiden başka bir kişiye geçişte) saç ve kıllardan arındırılarak uygun yöntemlerle dezenfekte ve sterilize edilmelidir.

9-Berber salonlarında usturalar , tek kullanımlık olmalı ,eğer tek kullanımlık değilse jilet ve kan taşı her müşteri için yenilenmelidir.

10-Tüm manikür ve pedikür aletleri her kullanım sonrasında (bir kişiden diğer kişiye geçişte temizliği yapıldıktan sonra uygun yöntemlerle dezenfekte/sterilize edilmeli,manikür ve pedikür kaplarında kullanılan galoşlar tek kullanımlık olmalı ve tırnak törpüleriyle kullan at törpü başlıkları her müşteri sonrası çöpe atılmalıdır.

11-Ağda kazanlarının içerisinde spatüla bekletilmemeli, her müşteriye tek kullanımlık spatülalar kullanılmalıdır.