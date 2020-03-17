Çanakkale Destanı 105 yaşında

Vali Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Aksoy, “Çanakkale Zaferi; askerine ‘taarruzu değil, ölmeyi’ emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin, gazilerimizin, topyekun Türk milletinin zaferidir. Çanakkale, vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 105 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılık geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.