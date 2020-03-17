Vali Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Aksoy, “Çanakkale Zaferi; askerine ‘taarruzu değil, ölmeyi’ emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin, gazilerimizin, topyekun Türk milletinin zaferidir. Çanakkale, vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 105 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılık geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.
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Çanakkale Destanı 105 yaşında
Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 105 yıl geçti. Kocaeli’de de Vali Hüseyin Aksoy başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, milletvekiller, belediye başkanları yayınladıkları mesajlarla Çanakkale Destanı’mızın 105’inci yılını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz