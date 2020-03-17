CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bundan 105 yıl önce Çanakkale’de, Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek öngörüsü ve dahiyane savaş stratejileri ile bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, tarihin en büyük başarılarından biri olarak anılacaktır. En yeni silahlar ve büyük ekonomik imkanlarla desteklenen düşman ordularına karşı verilen mücadelenin adı, Cumhuriyetin önsözüdür Çanakkale. Esarete boyun eğmektense ölümü yeğleyen bir anlayışla büyük fedakârlıklara katlanarak sürdürülen mücadeleler, bağımsızlığın kazanılıp Cumhuriyet’in kurulmasıyla sona ermiştir” dedi.
Bugün 16:14 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:16 TSİ
“Çanakkale Zaferi cumhuriyetin önsözüdür”
CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bundan 105 yıl önce Çanakkale’de, Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek öngörüsü ve dahiyane savaş stratejileri ile bir zafer kazanmıştır" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz