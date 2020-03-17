“Bize düşen, cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumaktır”

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Farklı etnik milliyetlerden oluşan milyonlara ulus olma bilincinin aşılandığı, Anadolu halkının topuyla, tüfeğiyle, kanıyla canıyla verdiği bu büyük mücadele Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahiptir. ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizden hem bugünümüz, hem de geleceğimiz için alınması gereken ders; bağımsızlıktır, özgürlüktür, birliktir. Bize düşen görev şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve kollamaktır” ifadelerini kullandı.