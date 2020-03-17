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“Churchill’a ‘Türkleri alnından öpmek isterdim” dedirtmiştir”

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, “Çanakkale Savaşı’nın en güzel anlatımı belki de savaşı kaybeden Winston Churchill'in "Şu anda mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim" dedi
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Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, “Çanakkale Savaşı’nın en güzel anlatımı belki de savaşı kaybeden Winston Churchill'in "Şu anda mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm. Oldukça mutluydum, umutluydum. Daha düne kadar ‘Çanakkale bizimdir’ diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için; askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım. Hepsinden çok üstündük, mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışız, Mustafa Kemal'i. Bağrımda İngiliz gururu olmasa, Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim’ sözleri olmuştur” dedi.

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