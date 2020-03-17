Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, “Çanakkale Savaşı’nın en güzel anlatımı belki de savaşı kaybeden Winston Churchill'in "Şu anda mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm. Oldukça mutluydum, umutluydum. Daha düne kadar ‘Çanakkale bizimdir’ diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için; askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım. Hepsinden çok üstündük, mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışız, Mustafa Kemal'i. Bağrımda İngiliz gururu olmasa, Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim’ sözleri olmuştur” dedi.
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“Churchill’a ‘Türkleri alnından öpmek isterdim” dedirtmiştir”
Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, “Çanakkale Savaşı’nın en güzel anlatımı belki de savaşı kaybeden Winston Churchill'in "Şu anda mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz