Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:19 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:22 TSİ

Hamilelere korona önerileri

Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak “Gerekli korunma önlemlerini alarak ama moralinizi bozmadan ve gereksiz aşırı strese girmeden bu süreci atlatabilirsiniz” dedi
mask

Ülkemizde de önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı koronavirüse karşı mücadelede bilinçli ve soğukkanlı olmak şüphesiz çok önemli. Özellikle de risk grubunda yer alanların çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor ki hamileler de onlardan biri. Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak “Hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Geçmişte hem koronavirüs ailesine mensup SARS ve MERS, hem de influenza gibi solunum yolunu tutan virüslerin hamilelikte çok daha ağır sonuçları olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak panik yapmadan, aşırı strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak koronavirüsten korunmak mümkün” diyor. Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, anne adaylarına koronovirüse karşı alabilecekleri basit ama etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bilgi kirliliğinden uzak durun

Hamilelik zaten mevcut hormonal değişim nedeni ile hassas bir dönemdir. Özellikle bu dönemde alınan kötü haberler anne adaylarını çok daha fazla etkileyecektir. Bu nedenle sosyal medya başta olmak üzere, uzman olmayan kişilerin yarattığı panik ortamından ve yaydıkları bilgi kirliliğinden uzak durun. Gerekli korunma önlemlerini alarak ama moralinizi bozmadan ve gereksiz aşırı strese girmeden bu süreci atlatabilirsiniz. Evde kitap okuyup, müzik dinleyerek, hatta bebeğinize şarkılar söyleyerek hem kendinizi hem bebeğinizi rahatlatabilirsiniz.

Teması azaltın

Genel olarak virüsün yayılma yolları bilinmektedir. Bunlar içerisinde en çok üzerinde durulan yol, damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Bu nedenle kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının, öksürüp hapşıran kişilerden uzak durmaya çalışın. 

Bol sıvı tüketin, sağlıklı beslenin

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin besinlere mutlaka beslenmenizde yer verin. Gün içerisine yayarak bol su içmeye özen gösterin. Suyun yanı sıra ıhlamur, kefir gibi içecekleri de tüketmekte fayda var. Günün her saatinde sıvı alımını yüksek, boğazınızı sıcak ve nemli tutmaya özen gösterin. 

Boğazınızı soğuktan koruyun

Tam da mevsim geçişinde olduğumuz bugünlerde giysiler de önemli rol oynuyor. Çok kalın, terlemenize yol açacak giysilerden kaçının, onun yerine ince kat kat giyinin. Boğazınızı soğuktan korumaya özen gösterin. Çünkü soğuk ile yoğun temas özellikle de hamilelikte bağışıklık sistemini daha fazla zayıflatıyor.

Egzersiz yapın

Hamilelik sürecinde ayak damarlarında kan pıhtılaşması 6 kat artıyor. Bu nedenle 3 saatten fazla hareketsiz kalınması bu riski daha da artıracaktır. Hareketsiz kalmamaya dikkat edin, sürekli yatmayın. Özellikle güneşli havalarda öğlen saatinde en az 30 dakika yürüyüş yapın ve D vitamini sentezine destek olun.

Bugün 16:19 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
Koronavirüs’te doğru bilinen YANLIŞLAR! mask
Koronavirüs’te doğru bilinen YANLIŞLAR!
Konak Hastanesi’nden el hijyeni eğitimi mask
Konak Hastanesi’nden el hijyeni eğitimi
Medar Hastanesi Gölcük'ten anlamlı 'Kadınlar Günü' kutlaması mask
Medar Hastanesi Gölcük'ten anlamlı 'Kadınlar Günü' kutlaması
Göz tansiyonu hastalığına dikkat! mask
Göz tansiyonu hastalığına dikkat!
Otizmli çocuğu olan ailelere uyarı: Çocuğunuza CBD yağı vermeyin mask
Otizmli çocuğu olan ailelere uyarı: Çocuğunuza CBD yağı vermeyin
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL