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“Tüketicinin koronaya karşı da hakları var”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şubesi Başkanı Çetin Kocatürk, tüketici bilincinin ne kadar önemli olduğunun korona virüsü salgınında da görüldüğünü belirtti
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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şubesi Başkanı Çetin Kocatürk, tüketici bilincinin ne kadar önemli olduğununkorona virüsü salgınında da görüldüğünü belirterek,“Bilinçsizce davranıp bir anda market raflarının boşalmasına yol açtık. Halbuki bilinçli tüketici ihtiyacı kadar alışveriş yaparak stokçulara, fiyat artışına fırsat vermez, tüketimden gelen gücünü kullanır” dedi. Koronaya karşı tüketici haklarından bahseden Kocatürk, “Kamu kurum ve kuruluşlarında camilerde, AVM’lerde, umumi tuvaletlerde, okullarda, ve umuma açık yerlerde halkın kullanabileceği anti bakteriyel el temizleme jeli konulmalıdır. Maske, kolonya, antibakteriyel jel gibi steril malzemelerden oluşan paketler, merkezi hükümet ve belediyeler işbirliği ile evlere ücretsiz dağıtımının sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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