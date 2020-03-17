Kalıcı iş yerleri tedirgin ediyor

Gölcük depreminde iş yerleri yıkılan vatandaşlar için yapılan kalıcı iş yerlerini birçoğu beklediği ilgiyi görmediği için atıl bir vaziyette duruyor. Bu iş merkezlerinden biri olan Donanma Mahallesi’ndeki kalıcı iş merkezi mahalle sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor.17 Ağustos 1999 depreminde iş yerleri yıkılan vatandaşlara verilmek üzere yapılan iş yerlerini birçoğu o zaman yerleşim yerlerine uzak olduğu için hak sahipleri tarafından teslim alınmamıştı. Yapıldığı günden beri kullanılmayan ve iç kısmı harabeye dönen iş merkezlerine vatandaşlar çözüm istiyor. Donanma Mahallesi’nde bulunan ve iç kısmı tamamen yanmış durumda olan iş merkezi mahalle sakinin oldukça tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri bu iş merkezine en kısa zamanda biz çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiler.