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Kocaeli’de 2 bin 526 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 bin 753 olurken Kocaeli’de 2 bin 526 konut satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA’DA 6 BİN 44 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Şubat ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 526 konut, Sakarya' da 1 578 konut, Düzce'de 535 konut, Bolu'da 512 konut ve Yalova'da 893 konut satışı gerçekleşmiştir. 2020 yılı Şubat ayında Kocaeli’de 2 bin 526 konut satıldı. Sakarya’da bin 578 konut satılırken Düzce’de 535 konut satıldı. 2020 yılı Şubat ayında Bolu’da 512 konut satılırken Yalova’da 893 konut satıldı.

YABANCILARA 4 BİN 5 KONUT

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 4 005 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı 1 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.

Bugün 16:23 TSİ - Ekonomi

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