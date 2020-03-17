T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gelirlerindeki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini, giderlerdeki artışın ise enflasyon altında tutulduğunu söyleyerek, “Şubat ayında bütçe giderleri yüzde 11.7 artışla 93.5 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 28.6 artışla 86.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe şubatta 7.4 milyar TL açık verdi” dedi.

“BÜTÇE FAZLASI 14.1 MİLYAR TL”

Zeytinoğlu ilk iki aylık dönemde bütçede 14.1 milyar TL fazla olduğunu söyleyerek, “Geçen ay Merkez Bankası’nın transferleriyle de bütçe desteklenmiş ve bütçe 21.5 milyar TL fazlası vermişti. Bu ay verilen 7.4 milyar TL açıkla, kümülatif olarak baktığımızda bütçe fazlası 14.1 milyar TL oldu” açıklamalarında bulundu.