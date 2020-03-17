Kocaeli’de uzun bir süre Anadolu Ajansı’nın muhabirliğini yapan gazeteci Necdet Doğruyol yaşamını yitirdi. En son iki yol önce Mardin’de görev yaparken emekli olan ve Kocaeli’ye dönen Necdet Doğruyol, tedavi gördüğü Özel Marmara Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Doğruyol 63 yaşındaydı.
Bugün 16:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Gazeteci Necdet Doğruyol yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı’nın uzun yıllar Kocaeli Muhabirliğini yapan ve daha sonra Mardin’de görevlendirilen Necdet Doğruyol tedavi gördüğü Özel Marmara Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz