Kocaeli’de uzun bir süre Anadolu Ajansı’nın muhabirliğini yapan gazeteci Necdet Doğruyol yaşamını yitirdi. En son iki yol önce Mardin’de görev yaparken emekli olan ve Kocaeli’ye dönen Necdet Doğruyol, tedavi gördüğü Özel Marmara Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Doğruyol 63 yaşındaydı.