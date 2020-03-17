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CLPA, Gebze OSB’de ilk endüstriyel açık ağı tanıttı

CLPA, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen etkinlikte Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN’i tanıttı
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen “Dijital Dönüşüm Dinamiklerinin Teknoloji Platformu” etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle haberleşmesinin önemini vurguladı.

ZAMAN DUYARLI AĞ TEKNOLOJİSİ

Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğine dikkat çeken Bizel, merkezi Japonya’da bulunan CLPA’nın dünya genelinde tanıttığı yeni teknolojisi CC-Link IE TSN’de gigabit bant genişliğinin Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisiyle birleştirildiğini belirtti. Ethernet tabanlı iletişim ve kontrol ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association), Gebze OSB’de gerçekleşen “Dijital Dönüşüm Dinamiklerinin Teknoloji Platformu”na sponsor oldu.

FABRİKALARDA HABERLEŞMENİN GEREKLİLİĞİ

Bilişim teknolojilerine ilişkin güncel bilgilerin, gelecek vizyonlarının, deneyimlerin ve üretim için yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu etkinlikte “Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” başlıklı sunumuyla konuşmacı olarak yer alan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle haberleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

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