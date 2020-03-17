SILVERLINE’dan UNICERA şovu

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı- UNICERA İstanbul, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.
HER YIL ARTIŞ SAĞLIYOR
Türk seramik, banyo, mutfak sektörünün yanı sıra dünyanın en önemli bin 200’ün üzerinde uluslararası markanın en yenilikçi ürünlerine ev sahipliği yapan UNICERA 2020, gerek ziyaretçi, gerek katılımcı ve gerekse ticari hacmi açısından her yıl önemli artışlar sağlıyor.
TEBRİKLERİNİ İLETTİLER
SILVERLINE markasının, bölgede bayrağını en iyi şekilde dalgalandıran Kaplumbağa Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun ve Şirketin Genel Müdürü Ali Kemal Coşkun, fuar ziyaretlerini gerçekleştirerek, tebrik ve memnuniyetlerini ilettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz