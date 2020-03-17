Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:32 TSİ- Gündem G: Bugün 16:34 TSİ

SILVERLINE’dan UNICERA şovu

İlçemizin başarılı firmalarından Kaplumbağa Ltd Şti’nin uzun yıllardır en iyi şekilde bayiliğini yaptığı SILVERLINE markası, UNICERA (Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı) fuarında yer alan standı ile ziyaretçilerden tam not aldı
mask

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı- UNICERA İstanbul, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

HER YIL ARTIŞ SAĞLIYOR

Türk seramik, banyo, mutfak sektörünün yanı sıra dünyanın en önemli bin 200’ün üzerinde uluslararası markanın en yenilikçi ürünlerine ev sahipliği yapan UNICERA 2020, gerek ziyaretçi, gerek katılımcı ve gerekse ticari hacmi açısından her yıl önemli artışlar sağlıyor.

TEBRİKLERİNİ İLETTİLER

SILVERLINE markasının, bölgede bayrağını en iyi şekilde dalgalandıran Kaplumbağa Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun ve Şirketin Genel Müdürü Ali Kemal Coşkun, fuar ziyaretlerini gerçekleştirerek, tebrik ve memnuniyetlerini ilettiler.

Bugün 16:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SILVERLINE’dan UNICERA şovu mask
SILVERLINE’dan UNICERA şovu
CLPA, Gebze OSB’de ilk endüstriyel açık ağı tanıttı mask
CLPA, Gebze OSB’de ilk endüstriyel açık ağı tanıttı
Kalıcı iş yerleri tedirgin ediyor mask
Kalıcı iş yerleri tedirgin ediyor
Evden çalışırken siber güvenliğe dikkat! mask
Evden çalışırken siber güvenliğe dikkat!
“Tüketicinin koronaya karşı da hakları var” mask
“Tüketicinin koronaya karşı da hakları var”
“Churchill’a ‘Türkleri alnından öpmek isterdim” dedirtmiştir” mask
“Churchill’a ‘Türkleri alnından öpmek isterdim” dedirtmiştir”
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL