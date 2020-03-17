“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gülsen Gülbaş Sokak No:2 adresinde hizmet veren Barış Market’in Sahibi Fatma Yamak. 19 yıldır Barış Market’i işlettiğini belirten Yamak, ulusal marketlerin kendi işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. “Benim ekmeğimle oynadılar” diyen Yamak, ulusal marketin yanı başına açılmasın izin verenleri affetmeyeceğini söyledi.

“TEMEL GİDERLERİMİ KARŞILAYAMIYORUM”

Fatma Yamak, “19 senedir Barış Marketi işletiyoruz. İlk yıllarımızda işlerimiz çok güzeldi. Bu market sayesinde 2 daire aldık, çocuklarım üniversite okudu. Şimdi hemen yanımıza bir ulusal market açıldı, bizim işlerimizi neredeyse durma noktasına getirdi. Mahvetti bizi. Ürün alıp tezgahıma koyamıyorum. Temel giderlerimizi karşılayamıyoruz” diye konuştu.

“İZİN VERENLERİ AFFETMEYECEĞİM”

Marketi kapatmak istemediğini dile getiren Yamak, “Ancak ne yapacağımızı şaşırdık. Oğlum üniversite mezunu ona da iş bulamıyoruz. Bu marketin hemen yanı başımıza açılmasına izin verenleri affetmeyeceğim. Benim ekmeğimle oynadılar. Tek emekli maaşıyla bu devirde nasıl geçinebilirim” ifadelerine yer verdi.