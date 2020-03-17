Bulut: Biyosferdeki gücümüz kaderimizdir

Kocaeli Aydınlar Ocağı, ‘koronovirüs’ tatilleri ve tedbirleri öncesinde Sivil Toplum Merkezi’nde toplantı düzenledi. Son toplantıda Gazeteci-Yazar Arslan Bulut’u konuk etti. “Suriye ve Libya’da Neler Oluyor?” konu başlıklı toplantıya yoğun katılım sağlandı. Açılışta konuşan Ocak Başkanı Başkanı Süleyman Pekin; Suriye’de 100 küsur yıl önce oynanan emperyal oyunların günümüzde de tekrar ettiğini, 1’inci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye-Mısır Orduları Komutanı Cemal Paşa’nın tabiriyle devletin maaş ödeyemez duruma geldiğini ve o dönem Ahmet’lerin şimdi de Mehmet’lerin bu uğurda harcanıp gittiğini dile getirdi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, önceki dönem başkanı Ruhittin Sönmez ve Dr. İbrahim Kahraman, Sakarya Aydınlar Ocağı Başkanı Kemal Cerrahoğlu ve SAO Heyeti, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli, Türk Ocağı Başkan Vekili Şenol Karamus, Alperen Ocakları İl Başkanı Murat Ağçay, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli, Kocaeli Türkçüler Topluluğu Başkanı Özer Özdemir, İYİ Parti İl ve İlçe Yöneticileri, Emekli Derneği Başkanları Ekrem Ertürk ve Alp Timincioğlu, Kocaeli eski Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, KOÜ Tıp Fakültesi eski Başhekimi Prof. Oğuz Özbay, çeşitli okul müdürleri, eski sendikacılar ile değişik yaş ve meslek guruplarından ilgili kimseler katıldı.

“KORONA, KÜRESEL REKABETİN BİR YANSIMASI”

Ülkemizde milyonlarca Suriyeliyi yıllardır barındırmamızın millî güvenlik problemleri içerdiğini belirten Yeniçağ Gazetesi Başyazarı Arslan Bulut, Batı sınırlarının açılması politikasının gecikmiş bir önlem olduğunu beyan etti. Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle yaşananların da Küresel Rekabetin bir yansıması olduğunu dillendiren Bulut, Türk milletinin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ve kültürel genetiğindeki güçlü mayaya sarılarak dünyada olup bitenlere bakması gerekliliğinin altını çizdi.