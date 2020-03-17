TEV-Garring Vakfı’ndan Akyazı’ya Kodlama Atölyesi

Türk Eğitim Vakfı (TEV)-Garring Vakfı iş birliği ve TEV bağışçılarının destekleriyle yapımı tamamlanan Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda Robotik Kodlama Atölyesi açıldı. Okulun belediye ve bölge insanlarının destekleriyle yaptırdığı bağımsız ana sınıflarının açılışıyla birlikte gerçekleştirilen törene, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve birçok veli katıldı.

KAZADA ÖLEN OĞULLARI ADINA

Danimarkalı Carl JohannesGarring ve Türk eşi Zahide Zehra Garring’in bir kazada kaybettikleri oğullarının adını yaşatmak amacıyla kurdukları Garring Vakfı, kurucularının vasiyeti üzerine çeyrek asırdır Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunuyor. TEV’e aktarılan gelirler sayesinde Sakarya-Akyazı’da açılan Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda Robotik Kodlama Atölyesi de açıldı. Bu okulda okuyan 589 öğrenci, artık çağın vazgeçilmezi olan kodlama ve robotik eğitimi almaya başladı. 20 kişilik atölye, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

KÜÇÜK ARAÇ VE ROBOT YAPMAYA BAŞLADI

Türk Eğitim Vakfı - Garring Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesi’nin açılışına; Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve birçok veli katıldı. Açılan atölye kapsamında Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu’ndaki toplam 589 öğrenci, kodlama eğitimi almaya başladı. Atölye kapsamında eğitim verecek fen bilimleri, matematik ve bilişim teknolojileri alanından öğretmenlerin eğitimleri ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilerin bir arada yaşayıp eğitim gördüğü TEVİTÖL’de gerçekleştirildi. Atölyede robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, küçük araç ve robot çalışmaları yapmaya başladı.

HER YIL DANİMARKA’YA GİDİYORLAR

TEV-Garring Vakfı okullarında eğitim gören çocuklar ayrıca Danimarka’yı görme imkanı da buluyor. Her yıl yaz sonunda bu okullarda eğitim gören yaklaşık 20 kişilik başarılı öğrenci grubu, kültürel gezi amacıyla bir hafta boyunca Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gönderiliyor. Bu gezi, ortaokul çağındaki çocukların kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunarken ufuklarını genişletme olanağı da sağlıyor.