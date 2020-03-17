PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kocaeli PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Hasan Hüseyin Kaya, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Hasan Hüseyin Kaya’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.