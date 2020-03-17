İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kocaeli PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Hasan Hüseyin Kaya, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Hasan Hüseyin Kaya’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
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PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret
PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz