Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Çanakkale Zaferi, şanlı ordumuzun ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ve dilden dile, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, ölüme gözünü kırpmadan giden adeta ölümü öldüren Mehmetçiğimizin o tertemiz kanıyla yazdığı bir destandır.

Çanakkale Zaferi, bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Türk Milleti, vatan sevgisinin en müstesna ve muhteşem ifadesi olan Çanakkale Zaferi’ni her zaman aynı coşkuyla yüreğinde yaşamıştır” dedi.