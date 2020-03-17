Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:37 TSİ- Gündem G: Bugün 16:38 TSİ

“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız”

Yaşlılar Haftası’nı yayınladığı mesajla kutlayan Vali Hüseyin Aksoy, “Yaşlılarımız geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız” dedi
mask

Vali Hüseyin Aksoy, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Aksoy, yaşlıların baş tacı olduğunu vurgulayarak onları yalnız bırakmamak gerektiğini de ifade etti. Vali Aksoy, “Sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıkları olan yaşlılarımız, geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır” dedi.

“SORUMLULUK DEĞİL VEFA BORCU”

Türk milletinin en önemli özelliklerinden birinin büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisi olduğunu belirten Vali Aksoy, “Bir ülkenin yaşlıları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Yaşlılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek, insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp, sunmak, yaşama sevinçlerini kaybetmeden toplumla birlikte iç içe bir hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da bir vefa borcudur” dedi.

Bugün 16:37 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret mask
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı mask
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı
TEV-Garring Vakfı’ndan Akyazı’ya Kodlama Atölyesi mask
TEV-Garring Vakfı’ndan Akyazı’ya Kodlama Atölyesi
Bulut: Biyosferdeki gücümüz kaderimizdir mask
Bulut: Biyosferdeki gücümüz kaderimizdir
SILVERLINE’dan UNICERA şovu mask
SILVERLINE’dan UNICERA şovu
CLPA, Gebze OSB’de ilk endüstriyel açık ağı tanıttı mask
CLPA, Gebze OSB’de ilk endüstriyel açık ağı tanıttı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL