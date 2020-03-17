“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız”

Vali Hüseyin Aksoy, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Aksoy, yaşlıların baş tacı olduğunu vurgulayarak onları yalnız bırakmamak gerektiğini de ifade etti. Vali Aksoy, “Sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıkları olan yaşlılarımız, geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır” dedi.

“SORUMLULUK DEĞİL VEFA BORCU”

Türk milletinin en önemli özelliklerinden birinin büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisi olduğunu belirten Vali Aksoy, “Bir ülkenin yaşlıları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Yaşlılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek, insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp, sunmak, yaşama sevinçlerini kaybetmeden toplumla birlikte iç içe bir hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da bir vefa borcudur” dedi.