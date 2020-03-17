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Almanya’dan Yas-Der’e akülü sandalye bağışı

Almanya’da yaşayan Serpil Kadriye Erkök, Darıca Yaşlılar ve Dayanışma Derneği’ne akülü sandalye bağışında bulundu
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Almanya’da yaşayan Serpil Kadriye Erkök, Darıca Yaşlılar ve Dayanışma Derneği’ne akülü sandalye bağışında bulundu. Akülü sandalye, Engin Özbektaş tarafından Dernek Başkanı Kudret Sekban ve dernek yönetimine teslim edildi. Sandalyeyi teslim alan Başkan Kudret Sekban, Serpil Kadriye Erkök isimli bağışçıya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

EN KISA ZAMANDA ULAŞTIRILACAK

18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nın yaklaşmakta olduğu günlerde bağışlanan bu sandalyenin ‘hareketinde başkasına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan’ yaşlılar için engelsiz bir dünyaya adım atmasında hayati önem taşıdığını bu sayede hareket özgürlüğüne kavuşacağını ifade eden Başkan Kudret Sekban aracın en kısa zamanda ihtiyaç sahibine ulaştırılacağını söyledi.

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