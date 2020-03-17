Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

14 FİRMA TEKLİF VERDİ

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 14 bin 700 metreküp beton, 24 bin 410 ton asfalt ve diğer pek çok işte malzeme kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 26 milyon 482 bin TL ile Tekim İnşaat verirken en düşük teklifi Egecan İnşaat 20 milyon 789 bin TL ile verdi.

FİRMA TEKLİF

Egecan İnş. 20 milyon 789 bin TL

Seven İnş. + Visara İnş. 20 milyon 994 bin TL

Fıratoğlu İnş. 21 milyon 187 bin TL

Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil 21 milyon 188 bin TL

SYA Alt Yapı İnş. 21 milyon 372 bin TL

Özyol İnş. 21 milyon 678 bin TL

Metre Enerji İnş. 21 milyon 796 bin TL

Karacayol İnş. 21 milyon 821 bin TL

Liner Teknik İnş. 21 milyon 870 bin TL

Emay Mimar. İnş. 22 milyon 215 bin TL

Kar Asfalt İnş. 22 milyon 697 bin TL

Metafor İnş. 25 milyon 329 bin TL

DMR Proje İnş. 25 milyon 486 bin TL

Tekim İnş. 26 milyon 482 bin TL