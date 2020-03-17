Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
14 FİRMA TEKLİF VERDİ
2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 14 bin 700 metreküp beton, 24 bin 410 ton asfalt ve diğer pek çok işte malzeme kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 26 milyon 482 bin TL ile Tekim İnşaat verirken en düşük teklifi Egecan İnşaat 20 milyon 789 bin TL ile verdi.
FİRMA TEKLİF
Egecan İnş. 20 milyon 789 bin TL
Seven İnş. + Visara İnş. 20 milyon 994 bin TL
Fıratoğlu İnş. 21 milyon 187 bin TL
Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil 21 milyon 188 bin TL
SYA Alt Yapı İnş. 21 milyon 372 bin TL
Özyol İnş. 21 milyon 678 bin TL
Metre Enerji İnş. 21 milyon 796 bin TL
Karacayol İnş. 21 milyon 821 bin TL
Liner Teknik İnş. 21 milyon 870 bin TL
Emay Mimar. İnş. 22 milyon 215 bin TL
Kar Asfalt İnş. 22 milyon 697 bin TL
Metafor İnş. 25 milyon 329 bin TL
DMR Proje İnş. 25 milyon 486 bin TL
Tekim İnş. 26 milyon 482 bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz