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Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması: İlk ölüm gerçekleşti!

Corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıklarken, virüse bağlı bir kişinin öldüğünü "İlk kez bir hastamı kaybettim" sözleriyle duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında Corona virüsüyle mücadele hakkında bilgi verdi.

Virüsün ilk görüldüğü günü hatırlatan Koca, “O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken Türkiye’nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de ilk ölümün de gerçekleştiğini açıklayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

* Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor.

* Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir.

* Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır.

* Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsüyle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.

ÇİN TEMASLI BİR ÇALIŞANINDAN ALDI

* Toplumu temsilen ona en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allahtan rahmet diliyorum.

* Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz.

* Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51’dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

* Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim.

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