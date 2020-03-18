Sağlık Bakanı yeni sayıyı verdi. Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yaptığı basın toplantısında, coronavirüslü vatandaş sayısını 89 olarak açıkladı. Koca, 89 yaşında bir kişinin vefat ettiğini söyledi. Hastanın Çinli bir çalışanından virüs kaptığını açıkladı.
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Koronavirüsü can aldı!
Bakan Fahrettin Koca, canlı yayında yaptığı basın toplantısında, coronavirüslü vatandaş sayısını 89 olarak açıklarken 1 hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz