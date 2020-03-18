Koronavirüsü can aldı!

Sağlık Bakanı yeni sayıyı verdi. Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yaptığı basın toplantısında, coronavirüslü vatandaş sayısını 89 olarak açıkladı. Koca, 89 yaşında bir kişinin vefat ettiğini söyledi. Hastanın Çinli bir çalışanından virüs kaptığını açıkladı.