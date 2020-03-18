Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!

Başiskele Serdar Mahallesi’nde bir vatandaşın, coronavirüs testinin pozitif olduğu iddiası asılsız çıktı. Söz konusu kişinin Tüberküloz'dan teşhis konulan bir hasta olduğu ortaya çıktı. İddianın asılsız çıkmasıyla ilçe halkı ve Kocaeli derin bir “oh” çekti