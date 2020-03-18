Başiskele Serdar Mahallesi’nde bir vatandaşın, coronavirüs testinin pozitif olduğu iddiası asılsız çıktı. Söz konusu kişinin Tüberküloz'dan teşhis konulan bir hasta olduğu ortaya çıktı. İddianın asılsız çıkmasıyla ilçe halkı ve Kocaeli derin bir “oh” çekti
Bugün 01:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 01:50 TSİ
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Başiskele’de ikamet eden bir vatandaşın Koronavirüs iddiası asılsız çıktı. Söz konusu kişinin Tüberkülozdan teşhis konulan bir vatandaş olduğu anlaşıldı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz