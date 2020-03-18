Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 01:09 TSİ- Gündem G: Bugün 05:25 TSİ

Yurt dışından gelenler Kocaeli’de karantinada!

9 Avrupa ülkesinden dönen vatandaşların 164’ü ilimizdeki Canfeda Hatun Kiz Yurdu’nda karantina alınıyor
+1
Video için play'e tıklayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  corona virüs salgını nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönecek olan 3 bin 614 Türk vatandaşın bilgisini gün içinde duyurmuştu.

VATANDAŞLAR KARANTİNA ALTINA ALINIYOR

Gelecek olan 3 bin 614 vatandaşın bir kısmı İstanbul’da karantina altına alırken 164 vatandaşta şuan bugün boşaltılan ve dezenfekte işlemi yapılan Kocaeli’deki Can Feda Kiz Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınıyor. İlimize getirilen vatandaşlar burada 14 gün boyunca karantina altına alınarak gözetim altında tutulacak.

Bugün 01:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı mask
Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek mask
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek
Almanya’dan Yas-Der’e akülü sandalye bağışı mask
Almanya’dan Yas-Der’e akülü sandalye bağışı
“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız” mask
“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız”
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret mask
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı mask
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL