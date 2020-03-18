Yurt dışından gelenler Kocaeli’de karantinada!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönecek olan 3 bin 614 Türk vatandaşın bilgisini gün içinde duyurmuştu.
VATANDAŞLAR KARANTİNA ALTINA ALINIYOR
Gelecek olan 3 bin 614 vatandaşın bir kısmı İstanbul’da karantina altına alırken 164 vatandaşta şuan bugün boşaltılan ve dezenfekte işlemi yapılan Kocaeli’deki Can Feda Kiz Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınıyor. İlimize getirilen vatandaşlar burada 14 gün boyunca karantina altına alınarak gözetim altında tutulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz