Akçaray'da Korona virüs önlemi

Koronavirüs kapsamında okulların tatil edilmesi, vatandaşın kalabalıklardan uzak durmaya özen gösterip toplu ulaşım araçlarını tercih etmemesi Kocaeli’de de ulaşım rakamlarını etkiledi. Kentkart kullanımında özellikle hafta sonu yüzde 40 azalma yaşandı. Buna bağlı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, tramvayın bugün (çarşamba) itibariyle seferlerini 10 dakikada bir gerçekleştireceğini duyurdu. Saat 22.00'dan itibaren ise seferlerin 15 dakikada bir gerçekleştirileceği açıklandı