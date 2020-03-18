AKP İzmit’e corona tedbiri

Dünya geneline yayılan corona virüs nedeniyle AKP İzmit İlçe Başkanlığı tedbir amaçlı dezenfekte edildi. Bu kapsamda, özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Parti binası çalışanlarına da temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceği de belirtildi.

“TÜRKİYE’DE TAKDİRLE KARŞILANIYOR”

Konuyla ilgili konuşan İlçe Başkanı Av. Ali Güney, “Türkiye şu an planlı bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Bütün sağlık kurulları, çalışanları duyarlı ve farkındalık çok yüksek seviyede. Herkesin görev ve sorumlulukları belli. Salgına hazırlıksız yakalanmadık ve bu anlamda dünyaya örnek olduk. Bu zaman zarfında, vatandaşlarımız sosyal medyada dolaşan asılsız bilgileri değil, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alsın. Bu süreci sakin ve dikkatli olarak atlatacağımıza inanıyorum. Hükümetimizin başarılı mücadelesi tüm Türkiye’de takdirle karşılanıyor. Vatandaş olarak almamız gereken tedbirleri harfiyen yerine getirmeliyiz bilim kurulu önerilerini her birey olarak yerine getirmeliyiz” ifadelerinde bulundu.