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Bakkalcılar Odası taleplerini sıraladı

Kocaeli Bakkalcılar Odası Başkanı Bayram Kütük alınan tedbirler hakkında yaptığı açıklamada alınan tedbirler kapsamında taleplerini sıraladı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Bakkalcılar Odası Başkanı Bayram Kütük yaptığı yazılı açıklamada, “Biz millet olarak paylaşmayı ve dayanışmayı seven bir milletiz. Burada asıl görevin tüketicide olduğunu bilmeliyiz. Tüketicilerimizin bu süreçte ihtiyacının fazlası ürün alması enflasyonu olumsuz etkileyeceği gibi Türk Ticaret Kanunu’nda yasak olan stokçu ve karaborsacılara da fırsat verecektir. Bazı provokatörlerin bilinçli olarak çıkardıkları algıya kapılarak gereksiz stok yapılmamalı ve daha önemlisi virüsten korunmak için ucuz diye sağlığımıza doğrudan zarar verecek merdivenaltı kalitesiz dezenfektan ürünlere yönelim olmamalı” dedi. 

“ARZ-TALEP DENGESİNİ KORUYACAKTIR”

Önerilerde bulunan Kütük, “İsrafa sebebiyet verip stok yapmak yerine ihtiyaç kadar alışverişinizi 7 gün 24 saat hizmetinizde olan, yerine göre çocuğunuzu bile emanet edebildiğiniz ve güvenilir ticaret yapan esnaflarımızdan yapmanız bu süreçte hem zor bir dönemden geçen yerleşik esnafımıza destek olacak hem de arz-talep dengesini koruyacaktır.Bizler esnaf odaları olarak TESK Genel Başkanımız sayınBendevi Palandöken öncülüğünde bu süreçte geçici süreliğine tedbir amaçlı işyerleri kapanmak zorunda kalan ve iş yapamayan esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm olmak için bazı önerilerimizi, anayasanın 173.maddesi olan "Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır" maddesine istinaden talep etmekteyiz” ifadelerinde bulundu.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Taleplerini sıralayan Kütük, “Taleplerimizin yerine gelmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edeceği gibi sonuca ulaşması esnafımıza nefes aldıracaktır. Taleplerimiz arasında corona virüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri en az Temmuz ayına kadar ertelenmesi; Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılması, Temmuz ayında yapılacak olan mali tatil öne çekilerek Mart ayında yapılması, virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmesi, esnafa kira yardımı yapılması, vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemesi yer alıyor” dedi.

Bugün 09:24 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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