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Kolonya sıkıntısına karşı önlem!

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihraç etmek isteyen artık Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak zorunda olacak.
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Ticaret Bakanlığı, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ 2006/7 sayılı tebliğe geçici bir madde ekleyen tebliğe göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını sonrasında kayda alınacak. Listede ihracı kayda bağlanan meltblown kumaş ürünü, yoğunlukla maske mendil ve hava filtresi imalinde kullanılıyor. (REUTERS)

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