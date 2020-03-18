İzmit Belediyesinden Alikahya esnafına, eldiven ve maske

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttıran İzmit Belediyesi, başkan yardımcılarıyla mahalle mahalle dolaşarak, virüse karşı alınacak tedbirleri birebir olarak esnafa anlatıyor. Bu kapsamda Alikahya Mahallesinde esnafı ziyaret eden İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmüral ve Nurettin Bulut ile meclis üyesi Çetin Sarıca, esnafa koronavirüsle mücadele hakkında bilgilendirmede bulundu.

ALİKAHYA ESNAFINA ELDİVEN VE MASKE

Esnafın dağıtılan maske ve eldivenlerle satış yapmasını isteyen yetkililer, koronavirüse karşı tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasını istedi. Ziyaretlerde virüse karşı sakin kalmanın ve gerekli önlemleri harfiyen uygulamanın önemine dikkat çekildi. Virüsle mücadele kapsamında İzmit Belediyesinin tedbirleri sıklaştırdığını belirten başkan yardımcıları Özmural ve Bulut, çalışmaların her gün artarak devam edeceğini belirtti.