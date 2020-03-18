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Aksoy, karantina yurtlarını inceledi

Vali Aksoy, Avrupa’dan Gelecek Vatandaşların Karantinada Kalacağı Yurtları Ziyaret Ederek, İncelemelerde Bulundu

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Hüseyin Aksoy, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 ( Koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele amacıyla Devletimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızdan 14 gün süreyle ilimizde karantina/gözetim altında  konaklanmaları sağlanacağı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesinde bulunan Şerife Gelin Öğrenci ve Ali Fuat Cebesoy Yurtlarını ziyaret ederek, yapılan  hazırlıkları yerinde inceledi.

HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİ

Ziyarette Hüseyin Aksoy’a  Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü  Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul ve  İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney eşlik etti.Hüseyin Aksoy, karantina/gözetim süresi  boyunca yurt binası ile çevresinde alınan gerekli önlemler ve  çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

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