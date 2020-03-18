Aksoy, karantina yurtlarını inceledi

Hüseyin Aksoy, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 ( Koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele amacıyla Devletimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızdan 14 gün süreyle ilimizde karantina/gözetim altında konaklanmaları sağlanacağı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesinde bulunan Şerife Gelin Öğrenci ve Ali Fuat Cebesoy Yurtlarını ziyaret ederek, yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİ

Ziyarette Hüseyin Aksoy’a Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney eşlik etti.Hüseyin Aksoy, karantina/gözetim süresi boyunca yurt binası ile çevresinde alınan gerekli önlemler ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.