Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:52 TSİ- Gündem G: Bugün 11:27 TSİ

Sağlık Bakanlığı'ndan Korona virüse yeni yönetmelik

Sağlık Bakanlığı olası bir afet ve acil durum anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için yönetmelik hazırladı
mask

Sağlık Bakanlığı hastanelere ilişkin önemli karar aldı. Bakanlık Hastane Afet ve Acil Durum Planları Yönetmeliği’ni Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmeliğe göre hastaneler için kritik 72 saat süresi öne çıktı.

SAYIYA GÖRE AFET TİMİ KURULACAK

Koronavirüs salgınıyla birlikte hastanelerin acil durum planlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı yönetmelik hazırladı. Yönetmeliğe göre ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlemler almaları, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yetmeleri konusu ele alındı.Acil durum ve afet durumlarına ilişkin olarak hastaneler tatbikat ve eğitimler gerçekleştirecek.Hastaneler yatak sayılarına göre afet timi oluşturacak.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakkalcılar Odası taleplerini sıraladı mask
Bakkalcılar Odası taleplerini sıraladı
AKP İzmit’e corona tedbiri mask
AKP İzmit’e corona tedbiri
Benim ekmeğimle oynadılar mask
Benim ekmeğimle oynadılar
Süper Lig’e seyircisiz devam kararı mask
Süper Lig’e seyircisiz devam kararı
Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı mask
Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek mask
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL