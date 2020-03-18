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Tepki yağan o görüntülere soruşturma!

Paris’ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan yolcuları karantina yurtlarına taşıyan otobüsten indirildi, özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan peş peşe açıklamalar gelirken, inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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Türk Hava Yolları ek seferleri ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı. İstanbul ve Kocaeli'de oluşturulan karantina yurtlarında 14 gün boyunca konaklayacak olan vatandaşlar corona virüsü test sonuçları negatif çıkarsa evlerine dönebilecek.

HİÇBİR TEDBİR ALINMADI

Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu. Otobüste yer alan bir kadın yolcu hiçbir tedbir alınmadan indirildi ve 34 CCP 136 plakalı özel bir araçla bölgeden ayrıldı. Söz konusu kadın yolcunun Güzide Sofi olduğu öğrenildi. Güzide Sofi, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Soylu, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.

* Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

* Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.

* Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz.

* Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.

* Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

SOYLU'DAN KARANTİNA VURGUSU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı ikinci açıklamada firari iki yolcunun karantinada olduğunu vurgulayarak şunları belirtti:

* Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu KARANTİNAYA ALINDI…

* 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs’a gönderilecekler.

“HUKUK GEREKENİ YAPACAK”

Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın takipçisi olduklarını belirtti.

Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.

* Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir.

BABA KAFALARI KARIŞTIRDI

Otobüsten inen kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu iddiasının ardından Mustafa Sofi'den açıklama gelmişti.

DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan'ın aktardığına göre, Mustafa Sofi şunları söyledi:

* Kızım transit olarak ülkesine geliyordu.

* Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs’a gönderildi.

* Anavatan Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

* Kızım ülkesinde karantina altına alınacak.

İNCELEME VE SORUŞTURMA

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu. (Sözcü)

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Yorumlar

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Yasemin - Sayın bakanım inen yolcular karantinaya alınmamış bu konuda lütfen daha kapsamlı açıklama yapın inen yolcunun babası neden teşekkür etsin karantinaya alınsa bu konu bizler için çok hassas bir durum haline geldi lütfen durum nedir

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