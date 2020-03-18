Sedaş, çalışanları ve halk sağlığı için koronavirüs önlemlerini aldı

Sedaş; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de faaliyet bölgesindeki 1,9 milyon abonesinin yanı sıra çalışanları ve genel halk sağlığı için önemli düzenlemeler yaptı. Tüm bölgelerdeki ofisler düzenli olarak dezenfekte edilirken, mobil hizmet noktalarında da aynı işlem uygulanıyor. Bunun yanı sıra çalışanlara eldiven, dezenfektan ve maske gibi malzemelerin dağıtımı yapılıyor.

ÖZEL TEDBİRLER ALINIYOR

Kesintisiz enerji için tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Acil Durum Eylem Planı’nı devreye alan Sedaş; hem sahada hem de ofiste görev yapan çalışanlarını bilinçlendirerek, konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Görsel ve yazılı bilgilendirme kapsamında; iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresinin yönlendirmelerini içeren video ve email paylaşımları tüm çalışanlara iletiliyor.Çalışanlara maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu malzemeler dağıtılarak ortamın hijyeni en üst seviyede tutuluyor. Virüsün yayılımını önlemek adına kişiler arası mesafeye de dikkat çeken SEDAŞta, yüz yüze yapılan toplantılar yerine de uzaktan bağlantı sistemi ile yapılan toplantılar tercih ediliyor.

MÜŞTERİ HİZMET MERKEZLERİ YERİNE ONLINE KANAL KULLANIMI

Tüm toplumu etkisi altına alan süreçte; müşteri ve tüm paydaşların sağlığının korunması için Müşteri Hizmet Merkezleri’nde yapılan işlemler online kanallara yönlendiriliyor. Sms ve sosyal platformlar aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerde; müşterilerine https://www.sedas.com adresi üzerinden Web-online ve Web-Chat işlem kanallarını, info@sedas.com adresini, 0530 919 19 19 Whatsapp Hattı veya Alo 186 Çağrı merkezini kullanmaları konusunda duyuru yapan Sedaş; alınan tedbirler doğrultusunda, kapalı ortamlarda çok sayıda kişinin bir arada bulunmasını önlemek adına bu süreçte Müşteri Hizmet Merkezleri’nde sınırlı sayıda görevli bulunduracak.Sedaş ekipleri; Hayatın olağan akışını engelleyebilecek enerji kesintilerinin önüne geçmek için 7/24 esasında çalışmalarını yürütürken, toplum ve çalışanlarının sağlığı için de gerekli adımları atmaya devam ediyor.