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Motorin fiyatına büyük indirim geliyor!

Benzinin ardından bu gece de motorine indirim yapılacak.
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Benzinde, gece 25 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litresi (illere göre küçük değişiklik gösterebilir),bu indirimin ardından 5 TL 45 kuruşa düştü. Peki, benzinde birkaç gün içinde yeni bir indirim bekleniyor mu? Sektör kaynakları, mevcut veriler çerçevesinde bir indirimin görünmediğini belirterek, “Tabii, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatında çok sert düşüşler yaşanırsa yeni indirim de gündeme gelebilir. Ancak, şu anda görünmüyor” dedi. Motorinin litresi 5 TL 75 kuruş. Uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı düştü. Buna bağlı olarak motorine bu gece 27 kuruş indirim yapılacak. Motorin, 5 TL 48 kuruşa gerileyecek. Benzin, motorinden (illere göre değişebilir) 3 kuruş daha ucuz olacak.

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