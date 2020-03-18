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Korona virüsten ölen kişi nasıl gömülecek?

Sağlık Bakanı Koca,yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı
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Koca, "Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi. Dün tespit edilen 51 kişiyle vaka sayısı da 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki korona virüs hastasının hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından bu kişinin nasıl defin edileceği sorusu gündeme geldi.

STANDART İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi için özel bir defin işlemi bulunmuyor. Bu kişiler için standart defin işlemi uygulanıyor. Ancak Kovid-19 tanısı almış hastaya ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında kalın eldiven, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük / yüz koruyucu ve önlük kullanması gerekiyor.

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