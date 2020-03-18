Alınan bilgiye göre İzmit Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru Engin Gündüz (45) sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündüz’ün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Gündüz’ün cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Uzun yıllardır İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru olarak çalışan Gündüz’ün acı haberi sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği basın sorumlusu İlkay Gündüz ile evli ve 1 çocuk babası olan Engin Gündüz’ün cenazesi memleketi Manisa’da toprağa verilecek.
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Polis memuru kalbine yenildi
İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz