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CHP'li 2 meclis üyesi istifa etti

CHP Darıca Belediye Meclis Üyeleri Göknur Bektaş ve Cevat Yalçın partilerinden istifa etti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Son yerel seçimlerde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’den CHP Darıca listesinden Darıca Belediyesi Meclis Üyesi olan Göknur Bektaş ve CHP’li Darıca Meclis Üyesi Cevat Yalçın partisinden istifa etti. Meclis Üyesi Göknur Bektaş bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini belirtirken Yalçın’ın da bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceği öğrenildi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - CHP Lİ MECLİS ÜYESİ İÇİN YAZIYORUM,SEÇİLMİŞ BİRİSİN CHP DEN İSTİFA EDİYORSUN AMA MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİYORSUN.ERDEMLİ BİR KİŞİ SANA SUNULAN İŞİDE BIRAKIR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:11

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