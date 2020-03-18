CHP'li 2 meclis üyesi istifa etti

Son yerel seçimlerde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’den CHP Darıca listesinden Darıca Belediyesi Meclis Üyesi olan Göknur Bektaş ve CHP’li Darıca Meclis Üyesi Cevat Yalçın partisinden istifa etti. Meclis Üyesi Göknur Bektaş bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini belirtirken Yalçın’ın da bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceği öğrenildi.