18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Kocaeli'de şehitler, düzenlenen törenle anıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığındaki Namazgah Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale Şehitleri anılarak, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı atışları, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması sonrasında protokol üyelerinin şehitlik hatıra defterine dileklerini yazmaları ile tören sona erdi.
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Çanakkale şehitleri zaferinin 105. yılında Kocaeli'de anıldı
Kocaeli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitler, düzenlenen törenle anıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Kocaeli'de şehitler, düzenlenen törenle anıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığındaki Namazgah Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale Şehitleri anılarak, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı atışları, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması sonrasında protokol üyelerinin şehitlik hatıra defterine dileklerini yazmaları ile tören sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz