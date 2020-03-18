“Milletimizin makûs talihini değiştirdiği, manda ve himayeye asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya diz çöktüren bir cesaretle gösterdiği Çanakkale Zaferi’nin üzerinden tam 105 yıl geçti. Bağımsızlığımız uğruna verilen bu şanlı mücadele, dünyada emsali görülmemiş bir destanın hikâyesidir. Gelibolu Yarımadası’nda milletimizin düşman kuvvetlerine karşı verdiği şanlı mücadele, vatan uğruna ödenebilecek en acı bedellerin simgesi haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği bu zafer bizlere bir gün değil, her gün vatan toprağımızın kıymetini, bağımsızlığımızın değerini anlatan bir destandır. Çanakkale Zaferimizin 105. Yıldönümünde, bu vatanı tertemiz kanlarıyla bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”
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Hürriyet’ten 18 Mart Çanakkale Zaferi için anlamlı mesaj
“Zaferlerimize yüzyıllar geçse de sahip çıkacak nesillerimizin yetişsin” İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz