Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Töreni

Korona virüsü tedbirleri kapsamında törene katılım sınırlı tutulurken, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve Şehit ve Gaziler Derneği Başiskele Şubesi Başkanı Hikmet Karaaslan başta olmak üzere daire müdürleri katıldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNDULAR

Kaymakam Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker, Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Şehit ve Gaziler Derneği Başiskele Şubesi Başkanı Hikmet Karaaslan şehit aileleri adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.