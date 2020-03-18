Hürriyet’ten siyasi partilerle koronavirüs zirvesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, koronavirüsle mücadele kapsamında siyasi partilerin İzmit temsilcileriyle İzmit Belediyesi Makam Toplantı Salonunda bir araya geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde yayılma emareleri gösteren koronavirüse karşı, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve İzmit Kaymakamlığı kanalıyla iletilen mücadele yöntemlerinden bahseden Başkan Hürriyet, belediye olarak koronavirüse karşı uygulanan tedbirleri anlattı.

YANLIŞSIZ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMAK İÇİN

Uygulanan tedbirler kadar, doğru bilgi paylaşımının da önemine dikkat çeken Başkan Hürriyet, “Koronavirüs tedbirlerini konuşmak, bu denli hassas bir konuda birlikte hareket etmek, halkımızı bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri vatandaşlarımızla yanlışsız şekilde paylaşmak için siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik. Alınacak önlemlerin toplumun her kesimine ulaşması çok önemli.

HALKI BİLİNÇLENDİREREK, İZMİT’İ KORUYACAĞIZ

Bu kentte yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak hepimizin vazifesi. Bu konuda sizlerin de aynı hassasiyeti taşıdığına inanıyorum. Bu koronavirüse karşı da hep birlikte mücadele ederek, halkı en iyi şekilde bilinçlendirerek İzmit’imizi koruyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Hürriyet İzmit Belediyesinin tüm imkanlarıyla koronavirüsle mücadeleyi, en üst seviyede ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.