Yeni yol süpürge araçları ile yol temizliğine devam

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından D-100 ve D-130 karayollarının temizliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesine 9 yeni yol süpürge aracı kattı.

9 YENİ TEMİZLİK ARACI ALINDI

Vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesini önemseyen Büyükşehir Belediyesi, yol süpürge araçlarının belirli periyotlar halinde yeniliyor. Bu kapsamda yeni 7 adet 4x2 7 metreküplük kamyon yol süpürge, 1 adet 2 metreküplük yol süpürge ve 1 adet 7 metreküp ray temizleme araçları alındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde toplamda 15 adet yol süpürge aracı bulunuyor.

YOLLAR İL SINIRINA KADAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 18 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

TEMİZLİKLER YOL GÜVENLİĞİ ALINARAK YAPILIYOR

D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı ekipler, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.