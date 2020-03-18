Çanakkale anmasında koronavirüs tedbiri

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde geniş katılımla Bağçeşme Şehitliği’nde anma gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve askerler katıldı. Korona virüs sebebiyle bu yıl törene şahit ve gazi yakınları tedbirden dolayı davet edilmedi.

TÖRENDE CORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ülkemizde tedbirlerin arttırıldığı corona virüsü nedeniyle şehitlerin mezarına karanfil bırakılmazken, katılımcılar temastan kaçındı. Ayrıca katılımcılara dezenfekte ürün verilirken, katılımcılar uzaktan birbirlerini selamladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde ilimiz protokolü, Bağçeşme Şehitliği’nde şehit ve gazi yakınları olmadan bu günü andı. Şehitlerin mezarına bu yıl tedbirden dolayı karanfil de bırakmayan protokol üyeleri, korona virüsü sebebiyle temastan kaçındı. Katılımcılara tören esnasında dezenfekte ürünü de verildi. Törende ayrıca katılımcılar, tokalaşma ve öpüşme olmadan birbirini selamladı. Törende Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Şaban Arlı sırasıyla şehitliğe çelenk sundu.

“CANI PAHASINA KORUMAYI BİLMİŞ”

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ayrıca törende saygı atışı da gerçekleştirildi. Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın şehitlik defterini imzalamasının ardından Aksoy konuşma gerçekleştirdi. Aksoy yaptığı konuşmada, “Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutlamanın gururunu ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitleri gününü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir” dedi.

“SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Aksoy sözlerinin devamında, “Mili mücadele inancının ve ruhunun meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 105 yıl sonra da milletimiz aynı inanç ruh ve kararlılık geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir. Bir yandan cumhuriyetimizi istikbale, ülkemizi dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.