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Toplu iş sözleşmesi için grev oylaması başladı

Hizmet İş Sendikası’nın masada anlaşamadığı yaklaşık bin 200 işçiyi ilgilendiren yüzde 30’luk zam teklifinde arabulucuk sürecinin de tamamlanmasının ardından bugün grev oylamasına gidildi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Yerel-Sen arasında gerçekleştirilen yaklaşık bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde masada bitmemesi nedeniyle grev kararı alındı. İSU, Gebze ve Darıca Belediyeleri’ni kapsayan görüşmelerde Hizmet İş yüzde 30 zam isterken masada işveren temsilcisi tarafından ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklifi masaya yatırılırken sendika bu teklifi reddetti. Arabulucu sürecine giden taraflar burada da anlaşamaması nedeniyle Hizmet İş Genel Merkezi tarafından grev kararı alındı.

“OYLAMANIN GEREĞİ OLACAK”

Karar sonrası bugün büyükşehirde çalışan 680 işçi için Kocaeli Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde grev oylaması başladı. Saat 10.00 itibariyle başlayan oylama 16.00’da sona erecek. Sendika, sandıktan çıkan karara bağlı olarak ya greve gidecek ya da sürecin sonlanmasını bekleyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Sandıktan ‘evet’ çıkarsa 30-40 günlük zamanımız var. Bu süre zarfında grev kararı alınıp greve çıkılabilir. ‘Hayır’ çıkarsa da yüksek hakeme toplu sözleşme gönderilecek. Bu süreçte anlaşma, görüşme imkanımız her zaman var. Bu süreçler devam ediyor diye görüşmelerimiz kesilmedi ya da anlaşmaya yapamayız diye bir durum söz konusu değil. Biz prosedürlere devam ediyor. En son noktada anlaşma olmazsa yapılan oylamanın gereği olacak” dedi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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